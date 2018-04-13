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Ortaköy’de duvarın çöktüğü sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitime bir gün ara verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

IHAAW110409-ASA/13-04-2018 - Ortaköy’de duvarın çöktüğü sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitime bir gün ara verildi. 13.04.2018 11:04:09 TSI NNNN

IHAAW110409-ASA/13-04-2018

- Ortaköy’de duvarın çöktüğü sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitime bir gün ara verildi.

13.04.2018 11:04:09 TSI
NNNN

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