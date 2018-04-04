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Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de arkadaşlarıyla geldiği kulüpte çıkan tartışma sonucu bara ateş açan şahıs ile koruma görevlileri arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı.

Beşiktaş Ortaköy’de arkadaşlarıyla geldiği kulüpte çıkan tartışma sonucu bara ateş açan şahıs ile koruma görevlileri arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Olay esnasında vurularak ağır yaralanan şahsa, yerde yattığı esnada mekan sahibinin bir akrabasının yeniden ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.
Olay, geçtiğimi Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Hande Yener’in de olduğu kulübe arkadaşlarıyla beraber gelen Alkan Uçarer(35), içeride bir süre eğlendikten sonra mekan çalışanlarıyla aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Uçarer ve arkadaşları barın korumaları tarafından mekandan çıkartıldı. Bunun üzerine şahıs, arkadaşlarıyla beraber lüks bir otomobile binerek uzaklaştı.

Vücuduna 11 mermi girişi tespit edildi
Olayın ardından durumu kendine yediremeyen Uçarer, birkaç kilometre ilerledikten sonra araçtan indi. Belindeki tabancayı çıkartan şahıs, bara ateş açarak kurşun yağmuruna tuttu. Korumalarında silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Uçarer, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Maktülün vücuduna 11 mermi girişi ve çıkışı tespit edildi.

Ağır yaralıyken ateş açıp öldürmüş
Yaralı halde yerde kalan Uçarer’e o esnada iddiaya göre mekan sahibinin akrabası Yiğit U. yerden silahını alarak birkaç kez daha ateş açtı. İsabet alan Uçarer olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası şahıslar da kaçarak kayıplara karıştı. Uçarer’in arkadaşları da otomobil ile uzaklaştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çiçekçi aracın altına girip saklandı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Alkan Uçarer, mekandan çıkarak araca biniyor. Bindiği otomobilden inerek kulübe doğru yürüyor. Uçarer bir süre sonra belindeki tabancayı çıkartarak bara ateş açıyor. Korumaların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıkıyor. Uçarer yaralanarak yere düşüyor. O esnada cipten inen bir şahıs aracın arkasında yerde yatan Uçarer’in silahını alarak ateş ediyor. Olayın yaşandığı esnada ise caddede çiçek satan bir kadın aracın altına giriyor. Araç hareket edene kadar aracın altına kalan çiçekçi sonra kaçıyor.

7 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. İnceleme sonucunda olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Mekanda yapılan aramada ise 7 tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden kasten adam yaralamak gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Osman K., Yiğit U., Mehmet A. ve Ahmet Kaan E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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