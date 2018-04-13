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Ortaköy’de istinat duvar çöktü. Beş araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

IHAAW095630-ASA/13-04-2018 - Ortaköy’de istinat duvar çöktü. 13.04.2018 09:56:30 TSI NNNN

IHAAW095630-ASA/13-04-2018

- Ortaköy’de istinat duvar çöktü. Beş araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

13.04.2018 09:56:30 TSI
NNNN

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