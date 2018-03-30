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Ortaköy’deki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de önceki gün gece kulübü önünde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş Ortaköy’de önceki gün gece kulübü önünde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ele geçirildi.
Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde önceki gün sabah saatlerinde 1 şahıs silahla kulübe ateş açmıştı. Ünlü şarkıcı Hande Yener’in oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu’nun sahne aldığı ve Yener’in orada olduğu esnada çıkan kavgada, kulüp önündeki güvenlik görevlileri de saldırgana ateş açarak karşılık vermişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkan Uçarer’in hayatını kaybettiği olayda güvenlik görevlisi O.K.’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ise 7 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin şubedeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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