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Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda uçağa iki kez biletsiz binen Rıdvan K.'nin, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek alana girdiği ortaya çıktı. Rıdvan K.'nin parası olmadığı ve Antalya'daki sevgilisinin yanına gitmek için bunu yaptığı belirlendi. Bu olayın ardından güvenlik noktalarında yeni düzenlemeye gidildi, sorumlu personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar giren Rıdvan K.'nin, uçağa gitmek için güvenlik kontrolünden nasıl geçtiği belirlendi. Rıdvan K.'nin, arındırılmış salona, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Raycihazının arasından geçerek girdiği açıklandı.

SEVGİLİSİNİ GİTMEK İÇİN UÇAĞA BİLETSİZ BİNMİŞ

Rıdvan K.'nin, Antalya uçağına iki kez biletsiz binmeye çalışmasının nedeni de ifadesiyle açıklığa kavuştu. Rıdvan K. ifadesinde, Antalya'daki sevgilisini görmeye gitmek istediği için bunu yaptığını söyledi.

PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği olayı araştırması için bir kişiyi görevlendirilirken, ihmali olan tüm personel hakkında da idari soruşturma başlattı. Olayın ardından tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, böyle bir olayın yaşanmaması için tüm personelini uyararak, daha dikkatli olmasını istedi.

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GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME

Özel bir firmanın İstanbul - Antalya seferi yapacak olan uçağına Rıdvan K. isimli bir vatandaşın binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Yeni düzenleme faaliyete geçtiğinde dedektörlü bir kapı kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktasının önüne de güvenlik masası kurulacak.

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