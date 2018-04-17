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 Ortaokul öğrencilerinin bıçaklı omuz atma kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

BURSA'da , Y.G.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da , Y.G. (14), 'omuz atma' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Y.D.'yi (15) bıçakla yaraladı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Y.G.'nin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraf dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Gülten Kutlucan Ortaokulu öğrencileri Y.G. ile Y.D. arasında okul çıkışında omuz atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Y.G., cebinden çıkardığı bıçak ile Y.D.'yi belinden, omzundan ve elinden yaraladı. Y.G. kaçarken, ağır yaralanan Y.D., arkadaşlarının yardımı ile yakındaki sağlık ocağına gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Y.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Y.G. ise polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öğrencilerin kaçışması, yaralı Y.D.'nin kanlar içinde koşturması ve arkadaşları tarafından sağlık ocağına götürülmesi yer aldı.

Şüpheli Y.G.'nin silahla çektirip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

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