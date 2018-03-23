Ortaokul öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 8'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman (15), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden tartıştığı Ö.T. (17) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 80'inci Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında, iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçakla Tamer Salman'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra katil zanlısı Ö.T.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü, soruşturma başlattı.
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