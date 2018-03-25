Ortaokul öğrencisi, fotoğraf beğendi diye öldürülmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tutuklanan Ö.T.'nin, 8'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman'ı (15), "Benim sevdiğim kızın fotoğraflarını beğenip, etiketleme yapmışsın" dedikten sonra çıkan kavgada boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay, 23 Mart'ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 80'inci Yıl Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında, iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.T., "Benim sevdiğim kızın fotoğraflarını beğenip, etiketleme yapmışsın. O kızı ben seviyorum" dedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T., Tamer Salman'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ö.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salman ise Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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