Ortaokul öğrencisi serinlemek için girdiği derede boğuldu

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Babas (13), serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitirdi.​

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Serkan Babas çiftinin dört çocuğundan en küçüğü İsmail Babas, bu sabah okula gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için evlerinin yakınından geçen Kirmastı Deresi'ne girdi. Yüzme bilmediği belirtilen İsmail Babas, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Mudanya'dan deniz polisleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra İsmail Babas'ın cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.

Oğullarının ölüm haberini alıp sinir krizi geçiren Ayşe ve Serkan Babas çiftini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

İsmail Babas'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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