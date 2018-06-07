Oruç konusunda kendisini uyaran eski imama sandalyeyle saldırdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde kahvede çay içen Y.Ç., oruç tutanların olduğunu hatırlatıp, kendisini uyaran eski imam R.Y.'ye sandalyeyle saldırdı.

Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünün eski imamı R.Y., köy kahvesinde oturup çay içen Y.Ç.'yi çevresinde oruç tutanların olduğunu belirterek uyardı. Sinirlenen Y.Ç., yanındaki sandalyeyi kapıp, R.Y.'nin .başına ve koluna vurdu. Kanlar içinde yere yığılan R.Y. özel araçla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

