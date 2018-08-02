HABER

"Örümcek adam" gibi tırmandı... şaşkına çeviren hırsız güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları kullanarak birinci kata tırmandıkları görülüyor. Hırsızlar bazen de birbirine destek olarak "kule" oluşturuyor. Bu sayede eve tırmanan hırsız içeri kolaylıkla giriyor. Zeytinburnu'nda 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçisi, Telsiz Mahallesi'ndeki bir binanın balkonundan atlayan 17 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı.Yapılan incelemede R.S'nin 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Bir arkadaşı gözaltına alınırken diğerinin de başka bir suçtan gözaltına alındığı ifade edildi. Hırsızlık anları sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 arkadaşın 5 farklı binanın birinci katındaki dairesine tırmandığı görülüyor. Giriş kattaki dairelerin demir korkuluklarına tırmanan zanlılar birinci katta camları açık bırakılan dairelere giriyor. Zanlıların bir daireye girerken birbirine destem olarak kule gibi yükseldiği diğer hırsızın da içeri girdiği görülüyor. R.S. tutuklanırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Ahırda elektrik akımına kapılan genç öldüAhırda elektrik akımına kapılan genç öldü
Sürücü ve eşi tartışırken otomobil takla attıSürücü ve eşi tartışırken otomobil takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Diğer Haberler
Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.