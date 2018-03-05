Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

Olayın ödül töreni sonrasındaki kutlama yemeğinde meydana geldiği belirtiliyor.
Bir kişi masada bulunan ödülü alıp kaçmaya çalışırken, etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
Olay yerine gelen polisin, şüpheli kişiyi tutukladığı açıklandı.
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