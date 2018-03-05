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Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

Los Angeles polisi, bir kişinin Frances McDormand'ın Oscar heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklandıklarını açıkladı.

Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

Olayın ödül töreni sonrasındaki kutlama yemeğinde meydana geldiği belirtiliyor.

Bir kişi masada bulunan ödülü alıp kaçmaya çalışırken, etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Olay yerine gelen polisin, şüpheli kişiyi tutukladığı açıklandı.

  1. Akademi Ödülleri Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmindeki performansıyla Frances McDormand kazanmıştı.
Oscar Ödülleri Sahiplerini BulduOscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Oscar oscar heykeli Frances McDormand

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