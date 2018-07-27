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Osmancık'ın köylerini dolu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yağan dolu, köylerde tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Osmancık'ın köylerini dolu vurdu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yağan dolu, köylerde tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Osmancık ilçesinde dolu yağışı Tekmen, Güneşören, Danişment, Gecek, Ağızsuyu, Çayırköyü, Akören, Öbektaş, Yaylabaşı, Gökdere ve Çampınar köylerinde etkili oldu. Dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Osmancık İlçe Kaymakamlığı tarafından bölgedeki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

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Osmancık'ın köylerini dolu vurduOsmancık'ın köylerini dolu vurduOsmancık'ın köylerini dolu vurduOsmancık'ın köylerini dolu vurdu

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