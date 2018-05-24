Osmancık'ta 21 kaçak yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 21 kaçak yakalandı.
Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan bir grup kaçağın Samsun-İstanbul D-100 karayolunda seyahat ettikleri TIR'dan indikleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla 21 kaçağı Sarpunkavak köyü mevkiinde yakaladı.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden 3 gün önce yola çıkan kaçakların İstanbul'a gitmeye çalıştıkları, bindikleri TIR'dan 'İstanbul'a geldik' denilerek indirildikleri saptandı.
Otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçakların, işlemlerinin ardından Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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