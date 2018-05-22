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Osmancık'ta kene ısıran çiftçi öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yaylada kene ısıran Yaşar Güngör (76), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Çampınar köyünde oturan Yaşar Güngör'ü, çıktığı yaylada kene ısırdı.

Osmancık'ta kene ısıran çiftçi öldü 

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yaylada kene ısıran Yaşar Güngör (76), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çampınar köyünde oturan Yaşar Güngör'ü, çıktığı yaylada kene ısırdı. İddiaya göre, keneyi kendisi çıkaran Göngör, bir süre sonra rahatsızlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Yaşar Göngör, KKKA hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı. Hastanede 5 gündür tedavi gören Güngör, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdii. Yaşar Güngör'ün cenazesi bugün Çampınar köyünde toprağa verilecek.

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