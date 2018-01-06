HABER

Osmaneli Belediye Başkanı'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 13:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cafer ELMAS/OSMANELİ(Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Ak Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i il merkezine uğurladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Bu sırada Şahin'in önünü kesen 4 kişi iddialara göre hal binasındaki kantar işletmesinin kendilerini verilmesini istedi. Madde bağımlısı oldukları iddia edilen M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. adlı şüpheliler başkan Şahin'i zorla otomobile bindirmek istedi. Münür Şahin de şüphelileri, eline beline atıp tabanca olduğunu söyleyerek yanından uzlaştırdı, ardından cep telefonuyla polisi ve şoförünü aradı. Kısa sürede gelen polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olayla ilgili olarak, gece evine giderken daha önce de kendisini tehdit edip yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendilerine mafya görüntüsü veren 4 kişi tarafından takip ettiğinin farkına vardığını söyledi. Evine yaklaşık 20 metre uzaklıkta 4 şüphelinin önünü kesip kendisini zorla araca bindirmek istedikleri anlatan Şahin, buna karşı direndiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Etrafımı sarıp bıçakla beni öldürme tehdidinde bulununca ben de onlara 'silah var sizi vururum' diyerek belime sarıldım. Onlar da silah olduğunu düşünerek uzaklaşınca hemen polisi ve şoförümü aradım. Gelen polisler saldırganları yakaladı."

Gözaltına alınan M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M.'nin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

Evini kiraya vermeye gitti çürümüş ceset buldu

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.