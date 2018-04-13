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Osmaneli ‘de kaçak avlanan 3 balıkçıya para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olduğu halde Sakarya nehrinde balık avladıktları belirlenen 3 kişiye para cezası uyguladı.Bir ihbarı değerlendiren Osmaneli jandarma ekipleri, Düzmşe köyü Taş Köprü mevkiinde Sakarya Nehri kenarında yasak olduğu halde "tırıvırı" diye tabir edilen ağ ile balık avlayan K.U., A.S.

Osmaneli ‘de kaçak avlanan 3 balıkçıya para cezası

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olduğu halde Sakarya nehrinde balık avladıktları belirlenen 3 kişiye para cezası uyguladı.
Bir ihbarı değerlendiren Osmaneli jandarma ekipleri, Düzmşe köyü Taş Köprü mevkiinde Sakarya Nehri kenarında yasak olduğu halde "tırıvırı" diye tabir edilen ağ ile balık avlayan K.U., A.S. ve R.Y.’yi yakaladı. Yakalanan üç balıkçının komşu illerden geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri balık yakalamakta kullandıkları tırıvırı diye tabir edilen ağa el koydu. Yakalanan 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla bin 164 lira para cezası uygulandı.

Osmaneli ‘de kaçak avlanan 3 balıkçıya para cezası

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