HABER

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Osmaneli ilçesi genelinde uyuşturucunun yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsı üzerindeki 30 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile yakaladı.Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaneli illçesinde de sentetik uyuşturucu, gençleri günden güne zehirlemeye devam ediyor.

Osmaneli ilçesi genelinde uyuşturucunun yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsı üzerindeki 30 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile yakaladı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaneli illçesinde de sentetik uyuşturucu, gençleri günden güne zehirlemeye devam ediyor. Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullanıcılara nefes aldırmayan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek bu alanda başarılı bir grafik çizmeyi ise sürdürüyor. Osmaneli Haceloğlu mahallesinde hareketlerinden şüphelenilene E.S. (21) isimli şahsı durduran ekipler, üzerinde yaptıkları arama neticesinde 30 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile yakaladı. Gözaltına alınan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.