Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Osmaneli ilçesi genelinde uyuşturucunun yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsı üzerindeki 30 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile yakaladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaneli illçesinde de sentetik uyuşturucu, gençleri günden güne zehirlemeye devam ediyor. Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullanıcılara nefes aldırmayan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek bu alanda başarılı bir grafik çizmeyi ise sürdürüyor. Osmaneli Haceloğlu mahallesinde hareketlerinden şüphelenilene E.S. (21) isimli şahsı durduran ekipler, üzerinde yaptıkları arama neticesinde 30 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ile yakaladı. Gözaltına alınan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.