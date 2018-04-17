Osmaneli jandarma ekipleri kaçak avlananlara göz açtırmıyor

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sakarya nehri kenarında ağ ile avlanan 3 şahsa bin 164 lira idare para cezası kesiti.

Bir ihbarı değerlendiren Osmaneli jandarma ekipleri, Düzmşe köyü Taş Köprü mevkiinde Sakarya Nehri kenarında yasak olduğu halde "tırıvırı" diye tabir edilen ağ ile balık avlayan H.B., K.M. ve O.E.’yi yakaladı. Av malzemesine el konulurken, yakalanan 3 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla bin 164 lira para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince zaman zaman Sakarya nehri kenarında yasak ve usulsüz avlanma ile mücadelenin devam edileceği öğrenildi.