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Osmaneli’de fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 21:16 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen 56 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında meydana geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen 56 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında meydana geldi. Kemal Alıç (56) adlı işçi bugün iş yerine geldiğinde üç arkadaşı ile birlikte çatı onarımı için çatıya çıktı. Dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır yaralanan Alıç, ihbar üzerine 112 ekiplerince Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve hastanede yapılan tedavinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen Alıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alıç’ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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