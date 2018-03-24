Osmaneli’de hafif ticari araç takla attı, 5 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medetli köyü istikametinden Gölpazarı ilçesi doğru seyir halinde olan Mehmet Görkem Aksoy’un (17) kullandığı 11 AAB 765 plakalı hafif ticari araç, sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki tarlaya takla atarak durabildi. Kazada, sürücü Mehmet Görkem Aksoy ile araçta yolcu olarak bulunan Kaan Berkay Akçay (17), Emirhan Kaya (13), Kadir Şahan (14) ve Gencer Teke (18) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler jandarma ekiplerince devam ediyor.