Osmaneli’de izinsiz kazıya 5 gözaltı

Bilecik’ in Osmaneli İlçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Avdan mahallesi Göbetli mevkiinde definecilerin kaçak yazı yaptığı ihbarı üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kaçak definecilerin 120 santimetre uzunluğunda 3 metre genişliğinde 5 metre derinliğinde bir çukur kazdığını belirleyen jandarma, çevredeki güvenlik önlemlerini artırıp beklemeye başladı. Şüpheliler, ellerinde kazı malzemeleri ile gelip girdikleri çukurda kazı yaparken, A.İ,B.S, B.B, R.D, M.S jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kova, kazma, kürek ve bir miktar kablo ele geçirildi.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, burada ifadeleri alındıktan sonra izinsiz kazı yapmaktan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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