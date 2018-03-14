HABER

Osmaneli’de motosiklet bahçeye uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 04.00 sıralarında Kaceloğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 04.00 sıralarında Kaceloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Nehri istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Ercan G. (33) idaresindeki plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırıma çarparak Ayşe Göllü Camii yanında bulunan bir iş yerinin bahçesine uçtu. Sabah işletmesini açtığı sırada bahçede yatan yaralı şahsı gören iş yeri sahibi, durumu hemen polise bildirdi. Saatlerce kazanın yaşandığı yerde yardım bekleyen şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı Ercan G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zincirini koparan pitbull dehşet saçtı

Zincirini koparan pitbull dehşet saçtı

Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadın bağırarak tepki gösterdi

Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadın bağırarak tepki gösterdi

Pencereden düşüp ölen minik Melek, toprağa verildi

Pencereden düşüp ölen minik Melek, toprağa verildi

İstanbul Film Festivali, 37. kez sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul Film Festivali, 37. kez sinemaseverlerle buluşacak

Polisten nefes kesen operasyon

Polisten nefes kesen operasyon

Telefonla tanıştığı kişinin evini soydu

Telefonla tanıştığı kişinin evini soydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.