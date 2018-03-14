Osmaneli’de motosiklet bahçeye uçtu: 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 04.00 sıralarında Kaceloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Nehri istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Ercan G. (33) idaresindeki plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırıma çarparak Ayşe Göllü Camii yanında bulunan bir iş yerinin bahçesine uçtu. Sabah işletmesini açtığı sırada bahçede yatan yaralı şahsı gören iş yeri sahibi, durumu hemen polise bildirdi. Saatlerce kazanın yaşandığı yerde yardım bekleyen şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı Ercan G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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