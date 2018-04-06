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Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklanırken, şahsın eski eşi serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün meydana gelen olayda, 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklanırken, şahsın eski eşi serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün meydana gelen olayda, 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklandı. Zanlının eski eşi Saadet Aylin Bayar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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