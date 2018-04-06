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Osmangazi Üniversitesi’ndeki saldırı soruşturmasında gizlilik kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün yaşanan ve 4 öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, bugün soruşturma gizlilik kararı alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün yaşanan ve 4 öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, bugün soruşturma gizlilik kararı alındı.

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