Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (3)

GÖZALTI SAYISI 9 OLDU

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy'u makamında silahla vurarak, yaraladığı, yardımcısı Hasan Ersoy'u da öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgisi olabileceği belirlenen 8 kişi daha yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı, 9'a yükseldi.

