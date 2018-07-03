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Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 9 OLDU Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy'u makamında silahla vurarak, yaraladığı, yardımcısı Hasan Ersoy'u da öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgisi olabileceği belirlenen 8 kişi daha yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 9 OLDU
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy'u makamında silahla vurarak, yaraladığı, yardımcısı Hasan Ersoy'u da öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgisi olabileceği belirlenen 8 kişi daha yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı, 9'a yükseldi.

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