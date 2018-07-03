Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (4)

VALİLİK: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Osmaniye Valiliği'nden Valili Ömer Faruk Coşkun adına yapılan yazılı açıklamada, olayın tüm yönleri ile araştırıldığını ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yakalanmıştır. Şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar da var. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay her yönüyle soruşturulmaktadır."

