Osmaniye Ticaret Odası'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (4)

VALİLİK: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Osmaniye Valiliği'nden Valili Ömer Faruk Coşkun adına yapılan yazılı açıklamada, olayın tüm yönleri ile araştırıldığını ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yakalanmıştır. Şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar da var. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay her yönüyle soruşturulmaktadır."
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