Osmaniye'de 10 katlı binada korkutan yangın

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alevler, diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürülürken, 1'i itfaiye eri, 4 kişinin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Hürkent Sitesi B Blok'ta meydana meydana geldi. Binanın 6'ncı katında kiracı olarak oturan Aydın Sönmez'in evinde, henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tüm odalarını sararken, apartman sakinleri itfaiye ve 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye eri Okan Dağ ve binadaki 3 kişi, dumandan zehirlendi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, dumandan zehirlenenler Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangın ise uzun süren çabanın ardından söndürüldü. Polis ve itfaiye, kullanılamaz hale gelen dairedeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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