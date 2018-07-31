HABER

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

  OSMANİYE'de saat 17.36'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İbrahim EMÜL- Ufuk AKTUĞ/OSMANİYE,-HATAY, (DHA)- OSMANİYE'de saat 17.36'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü Köyü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye merkez ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedilen depremin herhangi bir kayba neden olmadığı bildirildi.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk olarak 4.3 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü, daha sonra 3.9 olarak revize etti.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Bartın'da inşaatta iskeleden düşen işçi öldüBartın'da inşaatta iskeleden düşen işçi öldü
Denizli'de 13,5 kilo esrar ele geçirildiDenizli'de 13,5 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.