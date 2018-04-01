Osmaniye’de 6 terörist ölü ele geçirildi

Osmaniye’de Amanos Dağları kırsalında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 gün önce maden ocağına ait iş makinesini ateşe verip kaçan 7 kişilik terörist grup Osmaniye ile Erzin kırsalı Fink Yaylası’nda tespit edildi. Hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.