Osmaniye’de 6 terörist ölü ele geçirildi

Osmaniye’de Amanos Dağları kırsalında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 gün önce maden ocağına ait iş makinesini ateşe verip kaçan 7 kişilik terörist grup Osmaniye ile Erzin kırsalı Fink Yaylası’nda tespit edildi. Hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlere ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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