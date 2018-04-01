HABER

Osmaniye’de 6 terörist ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Osmaniye’de Amanos Dağları kırsalında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 gün önce maden ocağına ait iş makinesini ateşe verip kaçan 7 kişilik terörist grup Osmaniye ile Erzin kırsalı Fink Yaylası’nda tespit edildi.

Osmaniye’de Amanos Dağları kırsalında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 gün önce maden ocağına ait iş makinesini ateşe verip kaçan 7 kişilik terörist grup Osmaniye ile Erzin kırsalı Fink Yaylası’nda tespit edildi. Hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlere ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.