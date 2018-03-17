Osmaniye’de çıkan yangında bir iş yeri ve dört ev yandı

Osmaniye’nin Zorkun yaylasında çıkan yangında bir iş yeri ve dört ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bir iş yeri ile dört evin yangında kısmen zarar gördüğü bildirildi. İtfaiyeye haber verildiği ancak güvenlik nedeniyle yangına zamanında müdahale yapılamadığı iddia edildi. Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin sabah saatlerinde Zorkun Yaylasına giderek yangınla ilgili rapor tuttuğu öğrenildi.