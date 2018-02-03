Osmaniye'de, inşaattan düşen işçi öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Mustafa Küçükpala (55), hayatını kaybetti.
Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı konut inşaatının 6'ncı katında çalışan Mustafa Küçükpala, dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Küçükpala hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Küçükpala, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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