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Osmaniye'de PKK'nın kullandığı erzak deposu imha edildi

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi taramasında tespit edilen, terör örgütü PKK'nın kullandığı erzak deposu imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, örgütün kullandığı mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan istihbaratlar doğrultusunda jandarma ekiplerince belirlenen koordinatlarda arama tarama çalışması yapıldı. Çalışmada, örgütün toprağa gömülü erzak deposu ele geçirildi. Depoda, naylona sarılı ve ucuna kablo bağlı 4'lü şekilde bantlanmış büyük pil bloğu, 5 kilo şeker, 1 kilo çay, 5 kilo bulgur, 5 kilo peynir, 2 litre yağ, 1 paket tuz, 1 siyah yağmurluk, bir miktar içecek bulundu.

Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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