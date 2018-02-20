HABER

Osmaniye'de rüşvet alan 4 gümrük memuruna suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddia edilen, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi, jandarma ve emniyetin ortak çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'deki petrol istasyonlarının işletmecilerinden rüşvet aldığı iddia edilen, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 4 kişi, jandarma ve emniyetin ortak çalışması sonucu suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetçilerinin bölgede bulunan akaryakıt istasyonlarından rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, Osmaniye-Bahçe karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu sahipleri ile görüşen jandarma ekipleri, son rakam grubu tespit edilemeyen 34 ZA plakalı EPDK aracı ile gelen ve EPDK denetçi kimlik kartını göstererek istasyonda denetleme yapan 4 kişi, eksik evraklar tespit edip işlem yapmamaları karşılığında rüşvet istedikleri ve istasyon sahiplerinin de istenilen parayı verdikleri bilgisine ulaştı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinden E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ile M.A. (33), istasyon sahibi S.Ö.'den önceden seri numarası alınmış 10 bin lirayı rüşvet olarak alırken suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.