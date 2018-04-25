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Osmaniye’de trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Muhammet Adıyaman’ın kullandığı 42 B 4130 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas karayolu Binboğa mezarlığı civarında hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Osmaniye’de trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Adıyaman’ın kullandığı 42 B 4130 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas karayolu Binboğa mezarlığı civarında hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Muhammet Adıyaman ile yanında yolcu olarak bulunan Oğuzhan Alkan yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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