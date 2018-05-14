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Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sazlık köyü Yolçatı kavşağında meydana geldi. Adana'dan Osmaniye'ye giden Hasan Ç. (29) yönetimindeki 01 V 4951 hafif ticari araç ile Mesut Çatal'ın (55) kullandığı 80 FC 716 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ise İlhan Günaydın (44) yönetimindeki 01 V 0840 otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Mesut Çatal ile otomobilde bulunan M.G.Ç. (31) hafif yaralanırken, Fatma Şahbaz Çatal, yaşamını kaybetti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıOsmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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