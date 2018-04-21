Osmaniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 12 yaralı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 Karayolu Sazlık Mahallesi Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Adana'dan Osmaniye istikametine seyir halinde olan Hasan İşlekoğlu (65) yönetimindeki 27 AN 989 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen Muhittin Şevket Koyukan'ın (59) kullandığı 31 V 6494 plakalı otomobile, ardından kavşaktaki 31 F 6900 plakalı TIR'a çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, sürücüler ile birlikte Çile İşlekoğlu (29), Emine İşlekoğlu (23), Erol İşlekoğlu (29), Hasan (8), Nur (4), Aslı (10) ve Fatma İşlekoğlu (12) ile diğer otomobildeki Murat Ok (46), Ahmet Ok (37) ve İsmet Ok (31) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri ve çevredekilerin yardımı ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Ahmet Ok'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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