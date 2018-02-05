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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:03 | Son Güncelleme

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) Osmaniye’ye şehit ateşi düştüOsmaniye’ye şehit ateşi düştüOsmaniye’ye şehit ateşi düştüOsmaniye’ye şehit ateşi düştü

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