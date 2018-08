Osmanlı'nın Kıbrıs'ta inşa ettiği 'Han' lar Atina'da anlatıldı

LEFKOŞA, (DHA)-YAKIN Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Yüksek Mimar Şefika Karaderi Özsoy ve Yüksek Mimar Hasan Altan, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen VIII. Yıllık-Uluslararası Mimarlık Konferansı'nda Osmanlı'nın Kıbrıs adasında inşa ettiği 'Han' yapılarını anlattı.

Atina'daki konferans, ‘Mimarlık ve Mimarlık Tarihi,’ Mimaride Disiplinlerarası İlişlikiler’, ‘Pedagoji’, ‘Metodoloji’, ‘Bina Tasarımı’, ‘Temel Mimaride Geçiş’, ‘Mimari ve Çevre Yaklaşımları’, ‘Şehircilik ve Diğer Konular’ ile özel başlıklar konulu oturumu takiben, modern ve antik Atina'da eğitimsel kentsel yürüyüş ile birlikte, toplamda 10 konu başlığı, 14 oturum ve 60 adet bildiri sunumuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KIBRIS'TA OSMANLI EGEMENLİĞİNİN EN ÖNEMLİ YAPILARI 'HAN'LAR

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Şefika Karaderi Özsoy ve Hasan Altan ‘Mimarlık ve Mimarlık Tarihi’ oturumunda ‘Traditional Khan Culture in Cyprus and Today's Space Design with the Effect of Culture and New Functions; “The Case Study on Great Khan” birlikte sundular. Kıbrıs adasının önemine vurgu yapılan sunumda şöyle devam edildi; "Doğu Akdeniz ticaret yollarının Kıbrıs’tan geçmesi, adanın jeopolitik konumunu güçlü kılmıştır. Buna mukabil, tarihsel süreçte ticaret yapan kişilerin burada duraklamaları, konaklama ihtiyacını doğurduğundan ve adanın 1571 yılında resmen Osmanlı egemenliğine girmesini takiben, bu dönemin mimarisinin en önemli kilit taşı sayılan han yapılarının inşa edilmeye başlanmıştır.