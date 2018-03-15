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ÖSO, 5 köyü daha ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 21:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 köy daha teröristlerden temizlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 köy daha teröristlerden temizlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. ÖSO askerleri, Şiran bölgesinin güneyindeki Maydanki köyü, Cinderes bölgesindeki Aşağı ve Yukarı Miske köyleri ile Bülbül beldesindeki Guthan ve Berkshili köylerini ele geçirdi. ÖSO askerleri tarafından ele geçirilen Maydanki köyünde, teröristlerin yaşadığı mağaralar görüntülendi.
TSK ve ÖSO dün Afrin bölgesinden sivillerin çıkışını kolaylaştırmak için bir güvenlik koridorunun açıldığını duyurmuştu.

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