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ÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin’in terör örgütlerinin denetiminde olan köylerine yönelik özgürleştirme operasyonlarına devam ediliyor.

ÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin’in terör örgütlerinin denetiminde olan köylerine yönelik özgürleştirme operasyonlarına devam ediliyor.
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması amaçlanın Afrin’in çevresinde bulunan köylerde bulunan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik TSK ve ÖSO operasyonları sürüyor. Kırsalındaki köyleri tek tek terörden arındıran TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezine yakın noktada bulunan yerleşim alanlarını da terör örgütlerinden temizlemeyi sürdürüyor.
Bugün de TSK destekli ÖSO güçleri Afrin kent merkezinin doğusunda bulunan bazı köylere operasyon başlattı. Operasyon kapsamında toplanan ÖSO güçleri hep birlikte teröristlerin kontrolünde bulunan köylere ilerledi. Ağır silahlarla ilerleyen ÖSO kuvvetleri, bu sırada yapılan havanlı saldırı üzerine teröristlerden alınan bir kulenin altındaki sığınağa girerek korundu. Bölgede ilerleyişini sürdüren ÖSO üyeleri, sınırda konuşlu birliklerin Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar ile baskı ateşi altına aldığı terör unsurlarının bulunduğu köyleri özgürleştirmeye yönelik operasyonları sürüyor.
ELE GEÇİRİLEN KÖYLERE TÜRK BAYRAĞI
Bu arada TSK desteğiyle Özgür Suriye Ordusu güçlerinin teröristlerden arındırarak kontrolü sağladığı bazı köylere Türk bayrağı asıldığı görüldü. Teröristlerden temizlenerek özgürleştirilen köylerde olası tuzaklanmış patlayıcı kontrolü yapan ÖSO güçleri, bazı köylerdeki yüksek binalara Türk bayrağı astı.
Bu arada teröristlerden arındırılan köylerde arama tarama yapan Özgür Suriye Ordusu üyeleri, günlerdir susuz kalan bir köpeğe rastladı. ÖSO güçleri özgürleştirilen köyde yaptığı kontrolde bir evde kalan ve susuzluktan bitkin düşen bir köpek buldu. ÖSO üyesi köpeği yanında araca götürüp pet şişe ile su içirdi. Daha sonra da yanında bulunan yiyeceklerden vererek besledi.

FOTOĞRAFLI

ÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyorÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyorÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyorÖSO, Afrin kırsalında operasyonlarını sürdürüyor

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