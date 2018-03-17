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ÖSO, Afrin’de 7 köyü daha teröristlerden temizledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteğindeki ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük çaplı bir operasyon başlatarak Rajo ve Şeyh Hadid güzergahında, PKK/PYD’li teröristlerden temizlediği 8 köyü daha kontrol altına aldı.ÖSO, Şeyh Hadid güzergahının doğu kesimindeki Emiriye ve Tatar köylerini, Afrin’in kuzeybatısında Büyük Ayn el Hacer ile Küçük Ayn el Hacer ve Omu köylerini, Afrin’in batısındaki ise bir hapishaneyi ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteğindeki ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük çaplı bir operasyon başlatarak Rajo ve Şeyh Hadid güzergahında, PKK/PYD’li teröristlerden temizlediği 8 köyü daha kontrol altına aldı.
ÖSO, Şeyh Hadid güzergahının doğu kesimindeki Emiriye ve Tatar köylerini, Afrin’in kuzeybatısında Büyük Ayn el Hacer ile Küçük Ayn el Hacer ve Omu köylerini, Afrin’in batısındaki ise bir hapishaneyi ele geçirdi. ÖSO yine Afrin’in batısında Raco’nun doğa eksenindeki Citel Kobu, Şeyh Obasının kontrolünü de ele geçirdi.

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