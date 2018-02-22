ÖSO Afrin’de ilerlemeye devam ediyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), PKK/PYD terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 34. gününde Afrin kırsalında yeni köyler ele geçirmeye devam ediyor.

ÖSO, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile terör örgülerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirmeye devam ediyor. ÖSO askerleri operasyon kapsamında Afrin’e bağlı Bülbül kasabasının güneyindeki El Cara köyünü ve bir kampı ele geçirdi.