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ÖSO askerleri, silah ve mühimmat yüklü araçlarla Afrin'e geçti

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU- Can EROK-Güven USTA/KİLİS, (DHA)- ÖZGÜR Suriye Ordusu askerleri, mühimmat yüklü araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçerek Afrin'e yönlendirildi.

Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüslerin de bulunduğu otomatik silah ve mühimmat yüklü kamyonetlerden oluşan uzun araç konvoyu, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'ten Suriye'ye geçti. Konvoydaki ÖSO askerlerinin Afrin'deki harekata katılacakları belirtildi.

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