ÖSO, Bey Obası köyünü terör örgütü PKK’dan temizledi

Seyf Ebubekir önderliğindeki Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni, Bey Obası köyünü terör örgütü PKK’dan temizledi.

Seyf Ebubekir önderliğindeki ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni, Bey Obası köyünü terör örgütü PKK’dan temizledi. Ayrıca Ali Uşağı köyünde PKK’lı teröristler tarafından tahrip edilen ve kapısına kilit vurulan cami temizlenip düzenlenerek, tekrar ibadete açıldı.