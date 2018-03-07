ÖSO iki köyü ve bir barajı ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Şeran bölgesinde bulunan Meşale köyü, Meydanki Barajı ve yanında bulunan Küçük Halubi köyünün kontrolünü ele geçirdi.

Bölgedeki iki köyü ve bir barajı ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanları Meydanki Barajını aldıktan sonra başarılarını belgeleyen görüntülü bir mesaj yayınladı. Askerler, Meydanki’de bulunduklarını, birlikte Afrin’de buluşacaklarını söyledi.