ÖSO, Kaririye köyünde kontrolü sağladı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyünde kontrolü ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyü teröristlerden temizlenerek, köyde kontrol sağlandı.
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