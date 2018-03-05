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ÖSO, Kaririye köyünde kontrolü sağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyünde kontrolü ele geçirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyü teröristlerden temizlenerek, köyde kontrol sağlandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyünde kontrolü ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyü teröristlerden temizlenerek, köyde kontrol sağlandı.

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