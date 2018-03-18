ÖSO Komutanı Fehim İsa, “Artık Afrin özgür diyebiliriz. Sadece 1 saat sürdü Allah’ın izniyle” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. Afrin’de açıklamalarda bulunan ÖSO Komutanı Fehim İsa, “Afrin’in merkezindeyiz. Allah’ın izniyle saatler sonra özgür” açıklamasının ardından kısa bir süre sonra, “Artık Afrin özgür diyebiliriz. Sadece 1 saat sürdü Allah’ın izniyle” dedi.
PKK/YPG’li teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykeli yıkılmadan hemen önce de önünde konuşan ÖSO Komutanı İsa, “Bu zaferi bu topraklarda şehit olan şehitlerimize armağan ediyoruz” dedi.
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