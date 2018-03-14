ÖSO, köylerine geri dönen sivillere refakat ediyor

Özgür Suriye Ordusu’nun Fatih Sultan Mehmet savaşçıları tugayına mensup askerler PKK/YPG’li teröristlerinden temizlenen köylere konvoylar halinde dönen ailelere eskortluk yaptı.

Bir ÖSO komutanı "Bu beldeleri halkımızı evlerine geri getirmek için kurtardık. Allah’a hamdolsun ailelerimiz Afrin’den köylerine geri döndü. Köylerine geri dönen halkın güvenliğini sağlayacağız” dedi.

Köylerine geri dönen bir köylü, “Elhamdülillah, köyümüze güvenli bir şekilde gelmemizi sağlayan Özgür Suriye Ordusu askerlerine gayretleri için teşekkür ediyoruz”dedi.