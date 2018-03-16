ÖSO köylerine geri dönenlere gıda yardımı yaptı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Süleyman Şah Tugayları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen köylerine geri dönen halka gıda yardımı dağıttı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen köylerdeki evleri tek tek gezerek gıda yardımı yapan ÖSO’ya bağlı Süleyman Şah Tugayları askerleri, köylülerin şikayetleri olup olmadığını da sordu. Köylüler, ÖSO’dan çok memnun olduklarını belirterek, kendilerine yapılan yardımlar için teşekkür ettiler.
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